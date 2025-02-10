ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、2月10日の放送に政治ジャーナリストの角谷浩一が出演。2月7日午前（日本時間8日未明）にアメリカの首都ワシントン、ホワイトハウスで行われた日米首脳会談について解説した。 角谷浩一「私が思うに、トランプさんが難しい人で、嫌われたら大変、と。ありと