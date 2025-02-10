欧州株小動き、トランプリスク残るなかでやや伸びを欠く 東京時間19:02現在 英ＦＴＳＥ100 8725.01（+24.48+0.28%） 独ＤＡＸ21795.81（+8.81+0.04%） 仏ＣＡＣ40 7972.70（-0.330.00%） スイスＳＭＩ 12592.23（-1.11-0.01%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:02現在 ダウ平均先物MAR 25月限44539.00（+118.00+0.27%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月限6