ドル円１５２．２５近辺、ユーロドル１．０３２５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は152.25近辺、ユーロドルは1.0325近辺で推移している。ドル円は円売りが優勢となり、一時152.54レベルまで上昇。その後は一服も152円台を維持している。ユーロ円も157.42レベルまで高値を伸ばし、157円台前半にとどまっている。ユーロドルは東京朝方から下に往って来い。足元では1.0325レベルと先週末終値1.