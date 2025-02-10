中国政府が一部のアメリカ製品に最大15%の報復関税を発動したと中国メディアが報じました。中国の国営メディアによりますと、中国政府は10日午前0時から、アメリカで生産された石炭や液化天然ガスなどに15%、原油や農業機械、一部の自動車などに10%の追加関税を発動したということです。アメリカのトランプ大統領が4日、中国に対し10%の追加関税を課したことに対する対抗措置だとしています。中国外務省の郭嘉昆報道官は10日の会見