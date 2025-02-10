【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】米国のトランプ大統領が７日に署名した南アフリカへの援助などを禁じる大統領令を巡り、南アの白人団体などから反発の声が上がっている。大統領令は「黒人優遇で差別された」南アの白人を難民として受け入れると規定したが、「余計なお世話だ」と拒絶する意見が寄せられている。南アではアパルトヘイト（人種隔離政策）後も、人口７％の白人が７０％超の土地を所有している。ラマポーザ大統領は