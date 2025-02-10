新潟県の東京電力柏崎刈羽原発7号機原子炉建屋を視察する国民民主党の玉木代表（左）＝10日午後国民民主党の玉木雄一郎代表（役職停止中）は10日、新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の7号機を視察した。原子力規制委員会の審査に合格したことを受け、早期の再稼働が必要との考えを記者団に示した。「安全面の確認ができた。早期実現が必要だ」と述べた。同時に地元理解を得るための努力を政府に求めた。国民民主は衆院選公約でも、