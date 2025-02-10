40年以上、親しまれたアイスクリームが販売を終了します。森永乳業はケーキアイスの「ビエネッタ」について、3月31日で販売を終了すると発表しました。対象はバニラ味、ティラミス味、カップ入りのバニラの3商品です。チョコとアイスを何層にも重ね、パリパリとした独特の食感が特徴です。1983年に発売し、40年以上、販売を続けてきましたが、ライセンス契約の終了に伴って販売をやめるということです。