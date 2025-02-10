6人が死亡した三幸製菓の工場火災から2月11日で3年が経ちます。現場となった工場では10日、慰霊式が執り行われました。6人の命が奪われた火災から11日で3年。慰霊碑の前で静かに手を合わせます。〈三幸製菓山下仁代表取締役社長〉「お亡くなりになられた6名の従業員の方のご冥福をお祈りしますとともに心よりお悔やみ申し上げます」2022年2月11日の深夜。村上市にある三幸製菓の荒川工場で大規模な火災が発生。従業員6人が死亡し