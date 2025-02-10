広島県内の教員が参加する団体の会費およそ114万円を横領したとして、広島市立小学校の59歳の校長が、10日付けで懲戒免職処分となりました。広島市教育委員会によると、校長は横領した金を借金の返済やギャンブルに使ったということで、すでに全額返済しています。【2025年2月1放送放送】