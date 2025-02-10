山口市は今年度より11.3％減の969億円となる新年度当初予算案を発表しました。山口市の新年度当初予算案は新庁舎の建設費用が盛り込まれた今年度当初と比べ11.3％減の969億円となりましたが、新市発足後、2番目の予算規模だということです。主な事業では、子育て家庭の負担軽減に向けた取組として、高校生世代までの医療費無料化などに、13億6800万円、現在およそ50％の小・中学校のトイレの洋式化率を、新年度中に95％にする事業