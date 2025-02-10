昨年８月にフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを患っていたことをＳＮＳで公表していた渡邊渚さんが１０日、ＳＮＳでバレーボール男子Ｖリーグを生観戦したことを、インスタングラムのストーリーズで報告した。１月２９日にフォトエッセー「透明を満たす」（講談社）がベストセラーとなり、２月３日には入会金５００円、月額１５００円の公式メンバーシップを開設するなど、積極的に芸能活動を開始した。この日は、８