[ドバイ １０日 ロイター] - イランのペゼシュキアン大統領は１０日、米国が誠実にイランとの交渉を求めているのか疑問を呈した。トランプ米大統領は先週、イランに「最大限の圧力」をかける政策を復活させるととともに、ペゼシュキアン大統領との会談に前向きな姿勢を示した。ペゼシュキアン大統領はテヘランのアザディ広場で演説し「米国が交渉について誠実であれば、なぜわれわれに制裁を科したのか」と発言。「（イランは