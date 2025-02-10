浦項戦の前日会見に出席した長谷部監督（左）と丸山（Ｃ）ＫＡＷＡＳＡＫＩＦＲＯＮＴＡＬＥサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）は１１日に１次リーグ第７戦が行われ、川崎はアウェーで浦項（韓国）と対戦する。今季から指揮を執る長谷部監督は初陣を前に「気持ちはワクワクしているし、高揚しつつある。キャンプからトレーニングしてきたものを表現したい」と心境を語った。川崎は現在４勝２敗で