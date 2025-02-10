サカナクションが、3月26日リリースのLIVE Blu-ray／DVD『SAKANAQUARIUM 2024 “turn”』の全曲ダイジェストムービーを公開した。サカナクションが約2 年振りに開催したツアーのファイナル公演となり、選曲や演出もこれまでのサカナクションの集大成ともいえる内容。今回の全曲ダイジェストムービーではその内容をいち早く確認できる内容になっている。リリース情報『SAKANAQUARIUM 2024 “turn”』2025年3月26日発売特設サイトhtt