Maria Martinez[ベルリン １０日 ロイター] - 調査会社センティックスが１０日発表した２月のユーロ圏投資家センチメント指数は、マイナス１２．７と前月のマイナス１７．７から上昇し、２０２４年７月以来の高水準を記録した。ロイターがまとめたアナリスト予想（マイナス１６．３）以上に改善した。調査は６─８日に１１１１人の投資家を対象に行われた。現況指数もマイナス２９．５からマイナス２５．５に改善した。今後６