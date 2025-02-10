木村カエラが、TVアニメ『はなかっぱ』新オープニングテーマ「ぴ〜ぴ〜ぱお！」を2月12日に配信する。今作は、TVアニメ『はなかっぱ』のために書き下ろされ、2024年11月よりオープニングテーマ曲としてOAされている楽曲で、プロデューサーにはCHI-MEYを迎え制作。カエラが小学生の頃に初めて作ったメロディーを取り入れるなど、子供も大人も口ずさみたくなるフレーズに注目の楽曲となっている。●木村カエラ コメントかわいいかわ