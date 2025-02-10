Balazs KoranyiJohn Revill[フランクフルト／チューリヒ ７日 ロイター] - 中央銀行の金融政策担当者やアナリストによると、世界的に中央銀行は利下げを続ける可能性が十分ある一方で、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は一時停止しており、政策金利を巡ってデカップリング（分離）が当面続く可能性がある。こうしたことを受け、トランプ米大統領が相次いで打ち出す高関税政策の方針は、効果が薄くなったり、米国企業や家計の利払