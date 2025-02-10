給湯器の販売・取り付けなどを行う「キンライサー」社が10日、企業の公式X（旧ツイッター）を更新。フジテレビへのCM出資再開によって集まった、ネット上での臆測や批判について声明を出した。 【写真】アンミカとダチョウ俱楽部が出演するキンライサー社のCM 同社は7日、Xなどで「フジテレビのCM放送を再開いたしました。」と発表。フジテレビとの話し合いの中で「誠実にこの問題に向き合い、より