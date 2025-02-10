サンフロンティア不動産と、モノバンドルが共同運営するブロックチェーン・分散システム特化型コワーキング・コミュニティスペース「Centrum(セントラム)」が、1月より、コワーキングスペース利用者向けプランをリニューアルした。「Centrum」について渋谷web3ハブ「Centrum」は、2023年8月に渋谷駅前にオープンしたブロックチェーン・分散システム領域特化型のコミュニティスペース。おもにコワーキングスペース・イベント会場等