XAI(説明可能なAI)によって「遊び」と「学び」の垣根をなくすことを目指すCLOViZ(クロービズ)が手がける、東大発ポーカー学習プラットフォーム「POKER Q'z(ポーカーキューズ)」が、リリースから約1ヶ月でアカウント登録者数10,000人を突破した。さらに、App Storeの「教育」カテゴリにおいて、ポーカー学習アプリランキングで1位を獲得した。再現性のある着実な学習ができるPOKER Q'z「POKER Q'z」は、GTO(現代のポーカー戦略とし