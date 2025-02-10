お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（31）が10日に公式YouTubeチャンネルを更新。吉本興業所属芸人のオンラインカジノ疑惑について語る場面があった。今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで「吉本興業、所属タレントの活動自粛を発表」を取り上げた。昨年M-1グランプリ