“予約できない幻のキャバ嬢”が睡眠麻酔で受けている美肌治療を告白。肌管理のために渡韓すると明かした。【映像】“予約できない幻のキャバ嬢”の谷間あらわなドレス姿2月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち』#8が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。今回密着したのは東京屈指の有