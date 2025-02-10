10日午前7時24分ごろ、東京都港区のJR山手線浜松町―新橋駅間で、走行中の内回り電車の運転台に表示される信号が赤のまま切り替わらなくなった。内回り線は午前10時過ぎに並行する京浜東北線の線路を使って運転再開したが、48本が遅れ、約5万6千人に影響した。JR新橋駅のホームにとまる山手線内回りの車両=小林一茂撮影JR東日本首都圏本部によると、新橋駅の南側数百メートルの地点で、レールに2センチほどのひびが見つかった