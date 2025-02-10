Wonjungyo（ウォンジョンヨ）が、毛穴レスな陶器肌を叶えるプレストパウダー「ウォンジョンヨ エアリーフィルターパクト」を発売。。公式オンラインストアでは2月7日（金）より数量限定で先行予約販売※を開始し、2月21日（金）より全国発売となる。※予約期間は2月7日（金）10時〜2月11日（火）23時59分まで。■陶器肌を叶える新作パウダー新商品「ウォンジョンヨ エアリーフィルターパクト」は、さらさらとしたパウダーが気にな