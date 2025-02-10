マツダ本気の「高級コンパクトカー」！マツダのコンパクトカーといえば、約30年に渡ってラインナップされている「デミオ（現マツダ2）」が思い浮かびますが、一方でデミオ以外にも個性的なコンパクトカーが存在していました。マツダ本気の「高級コンパクトカー」！そのモデルの名は「ベリーサ」。2004年に発売されたセミトールワゴンです。【画像】「えっ…！」 これがマツダ本気の「小さな高級車」です！（44枚）このベリー