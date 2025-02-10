自治体の垣根を超えて、魅力あるまちづくりを目指します。石川県七尾市と羽咋市、中能登町でつくる協議会は過疎化が進む能登地域の関係人口の拡大へ今後の課題を共有しました。七尾市と羽咋市、中能登町は2021年、移住促進に関するパートナーシップ協定を結び、仕事や住まいに関する情報の共有や、受け入れ体制の強化に向けた取り組みを連携して進めています。10日の会合では、好きな地域に家族で滞在しながら、子どもをその土地の