パーク24は、毎月9日にクルマや交通に関するアンケート調査の結果を発表している。今月の「クルマの維持費」に関するアンケート結果の詳細は以下のとおり。 ○1．クルマの維持費は約4割が月額20,000円以下クルマ保有者の月額維持費について、「20,000円以下」と回答した人が44%と最も多く、次いで「20,001円〜30,000円」が31%、「30,001円〜40,000円」が13%であった。前回の調査（2022年1月）と比較すると、20,001円以上の割合が1