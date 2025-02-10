世界中のみんなに“ときめき”を宣伝するというコンセプトで活動中の「超ときめき♡宣伝部」がRayに登場。今回は、メンバーの吉川ひよりさんを深掘りするQ＆Aをお届けします！今をときめくアイドルの美容やファッション事情をお見逃しなく♡吉川ひより特技は一発ギャグ、即興でモノマネ。白シアートップス 1,690円／神戸レタス イヤリング 8,140円／アビステQuestion この冬のファッションの気分は？カジュアルガーリー