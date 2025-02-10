学習塾「武田塾」を展開するA.verは、私立大学への進学を希望する高校生の子どもを持つ保護者107名を対象に、子どもの大学進学費用に関する実態調査を実施した。 ○1．保護者の約9割が大学進学費用の増加に「不安」を実感「Q1.大学進学に向けた受験費用の増加について、どの程度不安を感じているか」（n=107）と質問したところ、「非常に不安を感じる」が45.8%、「やや不安を感じる」が43.9%となった。 ○2．費用面で不安を感じ