女優の広瀬すずが10日、都内で行われたサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に伊藤沙莉、オダギリジョーとともに登場した。サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に登場した伊藤沙莉、広瀬すず、オダギリジョー(左から)サントリーは、昨年12月下旬からパッケージをリニューアルした『ザ・プレミアム・モルツ』の新CM「手紙」編を2月13日から全国で順次放映をスタート。広瀬すずがプレミアムなまるちゃん、伊