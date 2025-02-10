ワーナーミュージック・ジャパン(以下WMJ)は、暗闇フィットネスのパイオニア「FEELCYCLE」を運営するFEEL CONNECTION(以下FC)と共に、音楽と暗闇フィットネスを融合させたエンタテインメント・イベント「FEELCYCLE LIVE LUSTER 2025(以下、LUSTER)」を、5月30日から6月1日に神奈川・横浜アリーナで共同開催する。神奈川・横浜アリーナで「FEELCYCLE LIVE LUSTER 2025」を開催「LUSTER」は、音楽とフィットネスの枠を超えた高揚感の