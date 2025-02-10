「テレ東アナのリレー日記」「テレ東『中の人』ファイル」「プロデューサーの個人連載」など、会員限定の裏話が読み放題！ 「テレ東ファン支局」は、テレビ東京を応援してくださるテレ東ファンのみなさまのためのオンラインコミュニティです（無料・登録制）。「テレ東プラス」では、「テレ東ファン支局」のコンテンツの中から、ドラマ9「法廷のドラゴン」（毎週金曜 夜9時）濱谷晃一プロデューサーのコラムをご紹介します！【動画