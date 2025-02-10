気象庁強い冬型の気圧配置の影響で、日本海側を中心に9日から10日にかけて雪が続いた。福島市土湯温泉町では、県道が雪崩でふさがれ温泉宿2軒の宿泊客と従業員計約160人が一時孤立した。冬型は崩れてきているが、11日にかけて北陸などでは雪の可能性がある。気象庁によると、東北や北陸は12日は各地で気温が上がり、雨が降る場所もある見通し。雪が多く積もった地域では、雪崩や屋根からの落雪に注意が必要だ。日本付近は13日