［東京１０日ロイター］ - ＬＳＥＧが集計した２０２５年１月のＭ＆Ａ（企業の買収・合併）実行額は世界で前年比６．０％減の２１４９億１７９６万ドルとなった。セクターではエネルギー電力やヘルスケア、金融が多かった。地域別では、米国が前年比１７．３％減の１２２８億１５９７万ドル、欧州が同５８．６％増の４２７億５９０５万ドル、アジア太平洋地域は５．３％増の３１９億９５４４万ドル、日本は同９４．９％増