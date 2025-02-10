危険運転致死傷罪の適用要件を巡り、飲酒や速度の数値基準導入を含むた議論が進められています。こうした中、見直しのきっかけの一つとなったのが4年前、大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故です。OBSの取材に対し遺族が改めて今の思いを語りました。 【写真を見る】194キロ死亡事故から4年遺族「1秒2秒ずれていれば弟は…」胸の内語る現場で再発防止の整備も 事故で亡くなった小柳憲さんの姉、長文恵さん。一審の