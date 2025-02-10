エステ店で客にわいせつな行為をしたとして逮捕された男性が、不起訴処分となりました。2月6日付けで不起訴となったのは、熊本市南区近見でエステ店を経営する50代の男性です。男性は、去年10月に経営する店で女性客の手を自分の下半身にあてるなどした不同意わいせつの疑いで、1月に逮捕されていました。熊本地検は不起訴の理由を明らかにしていません。 警察は、同様の被害の相談が数件寄せられているとして捜査を続けていま