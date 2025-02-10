防災対策の強化などを盛り込んだ総額7026億円の大分県の新年度当初予算案がまとまりました。前年度を128億円上回る2年ぶりのプラス予算となっています。 【写真を見る】総額7000億円超の新年度当初予算案、大分県が発表前年度を128億円上回る2年ぶりプラス予算 県の新年度予算案は総額7026億7700万円で、県政史上7番目に大きい規模となりました。前年度を128億円上回り2年ぶりのプラス予算です。県は長期総合計画の初年度に