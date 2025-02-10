熊本市の大西市長が、熊本市立の小中学校の給食費無償化に向けて検討を進める考えを示しました。 【写真を見る】熊本市「給食費の無償化」を検討必要な予算は年間約35億円 熊本市 大西一史市長「無償化について熊本市としても検討していこうということで今回かじをきる」 現在、熊本市の給食費の保護者負担は小学校で年間約4万7000円、中学校と特別支援学校高等部では約5万7000円です。 大西市長は、所得に関係なく教育の一