［東京１０日ロイター］ - ＬＳＥＧが集計した２０２５年１月のＩＰＯ（新規株式公開）調達額は世界で前年比２９．０％増の８１億１６１５万ドルとなった。セクターではエネルギー電力やヘルスケア、ハイテクノロジーが多かった。地域別では、米国が前年比約２倍の３７億４２４３万ドル、欧州が同５２．９％減の７億４６４８万ドル、アジア太平洋地域は２３．８％増の３５億６０４９万ドル、日本は同６７．９％増の２９６