落とし物や忘れ物をした際に警察に届け出る「遺失物届」がオンラインでも受け付けられます。■加藤雅大記者「落とし物をした際の警察への届け出が、スマホやパソコンからできるようになります。」福岡県警では、これまで警察署や交番などで受け付けていた「遺失物届」を17日からオンラインでも受け付けます。手続きは、警察庁のホームページの専用サイトから、連絡先や落とし物・忘れ物の特徴などを入力することで申請