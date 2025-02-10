Ｊリーグは１０日、都内で「２０２５Ｊリーグ開幕イベント」を開催し、Ｊ１の１６クラブの代表選手と、ＡＣＬＥに出場している川崎、横浜ＦＭ、神戸、ＡＣＬ２に出場している広島からはクラブマスコットが参加した。Ｊ１初昇格の岡山からは、新加入のＭＦ江坂任（あたる）が出席。既にチケット完売済みのホームで迎える開幕・京都戦に向けて「アグレッシブさで負けずに、開幕戦でＪ１初勝利を挙げられるように頑張りたい」と意