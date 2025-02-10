重賞２勝を挙げたヴェルトライゼンデ（牡８歳、父ドリームジャーニー）が２月１３日にサラブレッドオークションに上場されることになった。当初は北海道のノーザンホースパークで乗馬になる予定だったが、異例の変更となった。馬主だったサンデーサラブレッドクラブが２月１０日、発表した。同馬は兄にワールドプレミア、ワールドエースの重賞勝ち馬を持つ良血馬。栗東の池江泰寿厩舎に所属し、何度も脚部不安に見舞われながら