2025年1月8日（水）放送中のTVアニメ『RINGING FATE』。第6話のあらすじと先行カットが公開となった。TVアニメ『RINGING FATE』は大手動画配信プラットフォームのbilibiliが中国で配信した人気オリジナルアニメ。ポップ＆キュートなキャラクターデザインとメカの激しい戦闘シーンという異色の組み合わせが魅力で、日本語版では主人公の要（かなめ）役を花澤香菜、相棒のサブロー役を梅原裕一郎が務める。さらに原作・監督は人気作