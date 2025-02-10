3代目D-マックスが英国で好調のいすゞSUV人気と反比例するように、英国では、ピックアップトラック市場が縮小傾向だといわれる。新たな税制も、それに拍車をかけているようだ。しかし、いすゞは3代目D-マックスで好調を保っている。2024年には、この島国で6600台以上を販売したという。【画像】ガサツでも頼もしい働き者いすゞD-マックス V-クロス競合のピックアップトラックたち全142枚同社の調査によると、D-マックスのユ