鳥インフルエンザの影響で、食卓に欠かせない“物価の優等生”のたまごが、いまピンチを迎えています。じわじわと価格が上がり続けるなか、「エッグショック」の再来とならないよう対策も始まっています。 とろっとろのスクランブルエッグがあふれてくるオムレツサンドに、味玉をトッピングしたWたまごサンド。店の看板メニューです。■阿部まみアナウンサー「たまごがぎっしり詰まっていますね、おいしそう。」■