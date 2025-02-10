1月12日（日）よりTBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分から放送のTVアニメ『地縛少年花子くん2』。第6話のあらすじと場面カットが公開された。月刊『Gファンタジー』で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、そして2025年1月12日（日）ごご4時30分からは