2025年1月8日（水）24時00分より、放送開始されたTVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』の第7話あらすじ＆先行カットが公開された。本作は、フロントウイングが送る少女達のガンアクションゲーム『グリザイア：ファントムトリガー』を原作としたアニメーション作品。原作ゲームでも屈指の人気を誇る狙撃手たちのエピソードを描いた作品は、キャラクターデザインを＜物語＞シリーズなどで知られる渡辺明夫が担当。原作・製作