香川県は、総額4967億円あまりの新年度当初予算案をまとめました。「未来投資枠」として、県の発展のための事業に19億円を重点配分しています。 【写真を見る】香川県が新年度当初予算案をまとめる「未来投資枠」を新設しサンポートにぎわい創出に6億4000万円など 香川県の新年度当初予算は一般会計で約4967億円と、過去20年で最大規模となっています。 （池田豊人香川県知事）「コロナの回復を超えて本格的な経済社会の