岡山県真庭市の二川地区でのみ栽培されている伝統野菜「土居分小菜」。その調査・研究を行ってきた大学生らが地元住民に成果を伝える「報告会」が開かれました。 【写真を見る】伝統野菜“土居分小菜” 女子大学生が調査報告ビタミンCなど抗酸化物質が同じアブラナ科の野菜より多く含まれる【岡山・真庭市】 (ノートルダム清心女子大学食品栄養学科4年村上萌さん)「認知度の向上や付加価値化が求められていて『こう