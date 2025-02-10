新潟市の中心部が記録的な大雪に見舞われました。先週末、一気に50cmの雪が積もった新潟市中央区では、交通など市民生活に大きな影響が出ました。大雪のピークは越えましたが、積雪の多い地域では雪崩などに注意が必要です。 先週7日(金)午前中の新潟市中央区は、平穏でした。その9時間後･･･街の様子は一変しました。 ■大石悠貴アナウンサー 「新潟市中央区信濃川沿いの遊歩道です。夕方ごろから急激に雪の降